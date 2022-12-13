В Мариинской больнице врачи нескольких специальностей спасли жизни будущей матери и ребёнка

Девушка была госпитализирована на 25-ой неделе беременности с подозрением на аппендицит. Позже удалось установить точный диагноз: тонкокишечная спаечная непроходимость. После операции 27-летняя петербурженка продолжает спокойно донашивать плод.

В Мариинской больнице была проведена практически уникальная операция, которая спасла жизнь 27-летней петербурженке на 25-ой неделе беременности и её будущему ребёнку. О напряжённой работе врачей "Петербургскому дневнику" рассказал заместитель главного врача Мариинской больницы по хирургии доктор медицинских наук, профессор Иван Соловьев.

По словам медика, Елизавета Куликова была госпитализирована с подозрением на аппендицит, однако при осмотре ей диагностировали тонкокишечную спаечную непроходимость. Врачи столкнулись с принятием сложнейшего решения: во-первых, беременным противопоказаны диагностические и инструментальные обследования, в том числе рентген и КТ. Кроме того, для проведения операции анестезиологам нужно было рассчитать отдельные виды наркоза для матери и ребенка, а врачам – сохранить жизнь будущей матери и не прерывать её первую беременность.

В плане хирургии никаких особых сложностей нет – с тонкокишечной непроходимостью мы встречаемся часто. Но в данном случае речь шла о беременной, причем на таком сроке, что родоразрешение практически неминуемо привело бы к инвалидизации ребенка – слишком маленький срок для появления на свет. Иван Соловьев, заместитель главного врача Мариинской больницы по хирургии доктор медицинских наук

Для окончательного решения был созван консилиум врачей разных специальностей – хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, неонатологи, а также главный неонатолог Петербурга Виталий Беженарь.

Мы оперировали, а в соседнем зале все было накрыто для малыша на тот случай, если бы пришлось делать кесарево. Наш анестезиолог-реаниматолог Александр Андреенко рассчитал наркоз – его надо было делать отдельно для матери и для ребенка и так, чтобы ей не было больно, а ребенку не был нанесен вред. Оперировал Михаил Дмитриевич Ханевич. Я оценивал хирургическую составляющую. Сделали небольшой разрез, произвели ревизию органов брюшной полости, выявили причину – было узлообразование тонкой кишки, очень редкая патология – кишка завязалась узлом вокруг своей оси на фоне спаечного процесса. В результате спайки были разделены, ребенок не пострадал. Операция длилась около 2 часов. Иван Соловьев, заместитель главного врача Мариинской больницы по хирургии доктор медицинских наук

После операции выяснилось, что когда самой Елизавете было 4 дня от роду, ей выполнили операцию по незаращению диафрагмы. Нынешнее осложнение проявило себя спустя 27 лет. Сейчас будущая мать продолжает спокойно донашивать беременность, ей и ребёнку ничего не угрожает. Елизавету взял под динамический контроль Роддом № 10, в котором на положенном сроке пациентке сделают кесарево сечение.

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Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"