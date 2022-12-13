Петербургский онколог назвала ключевые отличия детского рака

У детей от первых симптомов до запущенного процесса иногда могут пройти недели и даже дни.

Заведующая детским отделением Петербургского онкоцентра, доктор медицинских наук Маргарита Белогурова объяснила, чем отличается детская онкология от взрослой. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По ее словам, крайне редко у детей встречаются опухоли похожие на опухоли взрослых. Отличительной особенностью детских раков является их стремительное развитие. От первых симптомов до запущенного процесса иногда могут пройти недели и даже дни.

Если говорить о симптомах, которые могут быть опасным сигналом, то они разнообразны. Например, при солидных опухолях (опухоли почек, лимфомы), у ребенка может увеличиться живот.

Ранее врачи Педиатрического университета удалили 17-летнему подростку кисту, которая препятствовала мочеиспусканию. В мировой литературе описано не более 100 подобных случаев.

Фото: Piter.tv

