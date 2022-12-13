Врачи Педиатрического университета удалили 17-летнему подростку кисту, которая препятствовала мочеиспусканию

В мировой литературе описано не более 100 подобных случаев.

Врачи Педиатрического университета удалили 17-летнему подростку из Великого Новгорода эпидермальную кисту малого таза, которая препятствовала мочеиспусканию. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Специалисты отметили необычную локализацию и значительные размеры доброкачественного образования – 6,5 сантиментов в диаметре. Киста находилась за мочевым пузырём и препятствовала мочеиспусканию.

Заведующий урологическим отделением клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Антон Осипов рассказал,что за 25 лет практики впервые столкнулся с эпидермальной кистой таких размеров и локализации. Киста в любой момент могла воспалиться. Также существовал риск её перерождения в злокачественную опухоль.

После обследования и консультации онколога было выполнено лапароскопическое вмешательство по удалению образования малого таза.

Операция была достаточно сложной, потому что киста располагалась между мочевым пузырем и кишечником. Но оперировавший уролог Дмитрий Красильников смог без остатка иссечь это образование. Антон Осипов, заведующий урологическим отделением

В клинике Педиатрического университета оказывают помощь детям из всех регионов России.

В января врачи Педиатрического университета выполнили внутриутробное переливание крови плоду.

Фото: Педиатрический университет | СПбГПМУ