Врачи Педиатрического университета удалили 17-летнему подростку кисту, которая препятствовала мочеиспусканию

Врачи Педиатрического университета удалили 17-летнему подростку из Великого Новгорода эпидермальную кисту малого таза, которая препятствовала мочеиспусканию. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
Специалисты отметили необычную локализацию и значительные размеры доброкачественного образования – 6,5 сантиментов в диаметре. Киста находилась за мочевым пузырём и препятствовала мочеиспусканию.
Заведующий урологическим отделением клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Антон Осипов рассказал,что за 25 лет практики впервые столкнулся с эпидермальной кистой таких размеров и локализации. Киста в любой момент могла воспалиться. Также существовал риск её перерождения в злокачественную опухоль.
После обследования и консультации онколога было выполнено лапароскопическое вмешательство по удалению образования малого таза.
Операция была достаточно сложной, потому что киста располагалась между мочевым пузырем и кишечником. Но оперировавший уролог Дмитрий Красильников смог без остатка иссечь это образование.
Антон Осипов, заведующий урологическим отделением
В клинике Педиатрического университета оказывают помощь детям из всех регионов России.
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Фото: Педиатрический университет | СПбГПМУ
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