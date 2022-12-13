Процедура помогает сохранить беременность при резус-конфликте, когда организм мамы "атакует" будущего ребёнка.

Врачи Педиатрического университета выполнили внутриутробное переливание крови плоду. Процедура помогает сохранить беременность при резус-конфликте, когда организм мамы "атакует" будущего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Как рассказала заведующая отделением патологии беременности СПбГПМУ Ольга Сергиенко, 33-летняя пациентка приехала из Новгородской области. У женщины диагностировали гемолитическую болезнь плода – тяжёлое проявление резус-конфликта. Беременным в такой ситуации необходимо постоянно контролировать титры антител и снижать их посредством плазмафереза и гемосорбции. Также может потребоваться одно или несколько внутриутробных переливаний крови. Из-за анемии у плода может начаться кислородное голодание, и он может погибнуть.

Переливание крови – эффективный метод лечения анемии плода. Маме производят прокол живота, пунктируют сосуд пуповины и в него вводят отмытые донорские эритроциты. пресс-служба СПбГПМУ

В середине января медики провели внутрисосудистое переливание отмытых донорских эритроцитов ещё не родившемуся ребёнку пациентки из Новгородской области – срок беременности на тот момент составлял 25-26 недель. Сейчас женщина наблюдается в женской консультации по месту жительства.

В 2022 году медики СПбГПМУ выполнили 7 таких внутриутробных переливаний крови.

Ранее в Педиатрическом университете провели первую в РФ внутриутробную операцию ребёнку.

Фото: Педиатрический университет | СПбГПМУ