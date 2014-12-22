В Педиатрическом университете провели первую в РФ внутриутробную операцию ребёнку

Врачи Педиатрического университета в Петербурге провели уникальную для России операцию ещё нерождённому ребёнку в утробе матери.Чудо медики смогли совершить при помощи лапароскопии.
О диагнозе своей дочери 25-летняя женщина узнала во время обследования. У малышки диагностировали расщепление позвоночника, которое приводит к параличам ног и нарушениям работы органов таза. Тяжёлый недуг решили исправить до рождения ребёнка, не прибегая к скальпелю.
Операция прошла успешно: будущая мать уже пришла в сознание и ждёт появления малышки на свет.
Ранее петербургские врачи помогли мальчику из Луги, получившему увечья на детской площадке.
Видео: Telegram / СПбГПМУ Педиатрический университет
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