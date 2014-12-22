В Педиатрическом университете провели первую в РФ внутриутробную операцию ребёнку

В ходе обследования 25-летняя мать узнала, что у её дочери диагностировано расщепление позвоночника. Недуг исправили до рождения малышки при помощи лапароскопии.

Врачи Педиатрического университета в Петербурге провели уникальную для России операцию ещё нерождённому ребёнку в утробе матери.Чудо медики смогли совершить при помощи лапароскопии.

О диагнозе своей дочери 25-летняя женщина узнала во время обследования. У малышки диагностировали расщепление позвоночника, которое приводит к параличам ног и нарушениям работы органов таза. Тяжёлый недуг решили исправить до рождения ребёнка, не прибегая к скальпелю.

Операция прошла успешно: будущая мать уже пришла в сознание и ждёт появления малышки на свет.

Ранее петербургские врачи помогли мальчику из Луги, получившему увечья на детской площадке.

Видео: Telegram / СПбГПМУ Педиатрический университет