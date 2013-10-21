Петербургские врачи помогли мальчику из Луги, получившему увечья на детской площадке

У ребёнка диагностировали полный разрыв уретры.

Урологи Педиатрического университета провели сложнейшую операцию 13-летнему мальчику из Луги, получившему тяжёлые увечья на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Подросток получил травму во время спуска с горки. У ребёнка диагностировали полный разрыв уретры. Ситуацию осложнило наличие опухолевидных узлов у ребёнка, которые изменяли анатомию таза.

Врачи успешно провели операцию и подарили подростку шанс на полноценную жизнь. Ребёнка скоро планируют выписать домой.

Ранее в Педиатрическом университете спасли новорождённого с массивным тромбозом брюшной аорты.

Фото: Педиатрический университет