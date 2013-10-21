Петербургские врачи помогли мальчику из Луги, получившему увечья на детской площадке

Урологи Педиатрического университета провели сложнейшую операцию 13-летнему мальчику из Луги, получившему тяжёлые увечья на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.
Подросток получил травму во время спуска с горки. У ребёнка диагностировали полный разрыв уретры. Ситуацию осложнило наличие опухолевидных узлов у ребёнка, которые изменяли анатомию таза.
Врачи успешно провели операцию и подарили подростку шанс на полноценную жизнь. Ребёнка скоро планируют выписать домой.
Ранее в Педиатрическом университете спасли новорождённого с массивным тромбозом брюшной аорты.
Фото: Педиатрический университет
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