В Педиатрическом университете спасли новорождённого с массивным тромбозом брюшной аорты

На 10-е сутки родители заметили, что обе ноги малыша похолодели и стали бледными. Они обратились в Тверскую детскую областную клиническую больницу. Врачи выполнили КТ и обнаружили, что в нижних отделах брюшной аорты ребёнка отсутствует кровоток.

В Педиатрическом университете спасли 11-дневного новорождённого с массивным тромбозом брюшной аорты. Малыш поступил в клинику 28 октября, врачи 4 часа боролись за его жизнь. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Ребёнок родился в Твери. Его выписали домой в удовлетворительном состоянии с нормальным весом – 3, 5 килограмма. Мама малыша рассказала, что ей не удавалось наладить кормление, мальчик стремительно терял в весе. На 10-е сутки родители заметили, что обе ноги малыша похолодели и стали бледными. Они обратились в Тверскую детскую областную клиническую больницу. Врачи выполнили КТ и обнаружили, что в нижних отделах брюшной аорты ребёнка отсутствует кровоток. Мальчик был срочно транспортирован в Петербург.

Мы выполнили все необходимые исследования и подтвердили диагноз – массивный тромбоз аорты – начиная с брюшного отдела. Тромбоз распространялся и на бедренные артерии. Ребенок был в тяжелейшем состоянии. Кирилл Кирьяков, врач анестезиолог-реаниматолог

Оказалось, что почти двое суток кровь не поступала в нижние конечности малыша, по словам главного детского хирурга Ленинградской области Андрея Иванова, пятки уже начинали чернеть.

В ходе 4-х часовой операции врачи осуществили сосудистый доступ к брюшному отделу аорты, после чего выполнили тромбэктомию: специальными катетерами удалили тромбы один за другим. По словам врача Андрея Иванова, за всего годы работы отделения у них был только один такой случай, и тогда речь шла о травматизации.

Сейчас состояние ребёнка стабильное, он находится в отделении реанимации. По мнению врачей, мальчик скоро сможет самостоятельно дышать. По словам специалистов Педиатрического университета, причину патологии ещё предстоит установить – все необходимые анализы находятся в работе.

Летом хирурги СПбГПМУ восстановили пальцы 7-летней петербурженке, получившей удар топором.

Фото: Педиатрический университет