Хирурги восстановили пальцы 7-летней петербурженке, получившей удар топором

Её случайно ударил брат, когда они рубили ветки в саду.

В Педиатрическом университете после операции восстанавливается семилетняя девочка. В садоводстве посёлка имени Морозова брат случайно ударил сестру топором, когда дети рубили ветки в саду. Об этом сообщила пресс-служба Педиатрического университета.

Родители обратились во Всеволожскую центральную районную больницу, откуда ребёнка доставили в специализированный круглосуточный центр детской микрохирургии Педиатрического университета. По прибытии была диагностирована неполная травматическая ампутация фаланги 3 пальца и рубленная рана дистальной фаланги 2 пальца правой кисти. Бригада хирургов сразу же приступила к операции.

Выполнена хирургическая обработка раны, проведен остеосинтез с пластикой местными тканями кожи. Ребенок получает антибиотики, мы делаем перевязки. Сегодня утром палец бледно-розового цвета, а это значит, что все идет хорошо. Михаил Азаров, детский хирург

По словам врачей прогноз по развитию состояния девочки благоприятный. Если все пойдет хорошо, то девочка через 5-7 дней вернется домой.

Фото: Piter.tv (архив)