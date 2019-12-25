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Хирурги восстановили пальцы 7-летней петербурженке, получившей удар топором
Сегодня, 12:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Хирурги восстановили пальцы 7-летней петербурженке, получившей удар топором

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Её случайно ударил брат, когда они рубили ветки в саду.

В Педиатрическом университете после операции восстанавливается семилетняя девочка. В садоводстве посёлка имени Морозова брат случайно ударил сестру топором, когда дети рубили ветки в саду. Об этом сообщила пресс-служба Педиатрического университета.

Родители обратились во Всеволожскую центральную районную больницу,  откуда ребёнка доставили в специализированный круглосуточный центр детской микрохирургии Педиатрического университета. По прибытии была диагностирована неполная травматическая ампутация фаланги 3 пальца и рубленная рана дистальной фаланги 2 пальца правой кисти. Бригада хирургов сразу же приступила к операции. 

Выполнена хирургическая обработка раны, проведен остеосинтез с пластикой местными тканями кожи.  Ребенок получает антибиотики, мы делаем перевязки. Сегодня утром палец бледно-розового цвета, а это значит, что все идет хорошо.

Михаил Азаров, детский хирург 

По словам врачей прогноз по развитию состояния девочки благоприятный. Если все пойдет хорошо, то девочка через 5-7 дней вернется домой.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: дети, педиатрический университет, топор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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