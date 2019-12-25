Девочка из Ленобласти с отрубленным пальцем доставлена в петербургскую больницу

Предположительно ребёнок получил травму из-за неаккуратного обращения с топором.

Во вторник, 26 июля, в полицию Всеволожского района поступили сведения о госпитализации ребёнка с оттрубленным пальцами из садоводства в Морозовском поселении. Об этом стало известно Piter.TV.

Семилетнюю девочку направили в приемный покой Педиатрического университета. Предварительно сообщается, что травма была получена из-за неаккуратного обращения с топором.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с микроавтобусом на трассе в Ленобласти погиб 21-летний пассажир скутера.

Фото: Piter.TV