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Девочка из Ленобласти с отрубленным пальцем доставлена в петербургскую больницу
Сегодня, 9:57
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Девочка из Ленобласти с отрубленным пальцем доставлена в петербургскую больницу

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Предположительно ребёнок получил травму из-за неаккуратного обращения с топором.

Во вторник, 26 июля, в полицию Всеволожского района поступили сведения о госпитализации ребёнка с оттрубленным пальцами из садоводства в Морозовском поселении. Об этом стало известно Piter.TV.

Семилетнюю девочку направили в приемный покой Педиатрического университета. Предварительно сообщается, что травма была получена из-за неаккуратного обращения с топором.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с микроавтобусом на трассе в Ленобласти погиб 21-летний пассажир скутера.

Фото: Piter.TV

Теги: больница, ленинградская область, отрубленные пальцы, происшествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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