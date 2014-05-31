В ДТП с микроавтобусом на трассе в Ленобласти погиб 21-летний пассажир скутера

Водитель скутера был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

Смертельная авария произошла ночью 25 июля в Волосовском районе Ленобласти – погиб 21-летний пассажир скутера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на 25-м километре автодороги Кемполово – Выра – Тосно – Шапки. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter двигался со стороны деревни Кикерино в сторону Калитино и сбил скутер UMC без государственных знаков. Им управлял 19-летний юноша, вместе с ним ехал 21-летний молодой человек.

В результате пассажир погиб на месте от полученных травм, водитель скутера был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv