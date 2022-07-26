В ДТП с мотоциклом на Колпинском шоссе погибли мужчина и женщина

Мотоцикл столкнулся с автомобилем "Mercedes".

В Пушкинском районе Петербурга вечером 25 июля произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Авария произошла на Колпинском шоссе у дома 54. Мотоцикл столкнулся с автомобилем "Mercedes". В результате аварии полностью сгорел мотоцикл. На месте погиб водитель мотоцикла и его пассажирка.

По предварительной информации "Невских Новостей", мотоцикл уходил от преследования ДПС и на большой скорости врезался с Mercedes, который поворачивал на заправку. Правонарушители были семейной парой, у них остался десятилетний ребенок.

Устанавливаются все детали проишествия.

Накануне еще один мотоциклист потерял сознание в ДТП на улице Типанова.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Владимир Венедиктов)

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Valeria Sasina)