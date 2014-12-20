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Мотоциклист потерял сознание в ДТП на улице Типанова
Сегодня, 8:03
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Мотоциклист потерял сознание в ДТП на улице Типанова

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Мужчину госпитализировали с закрытым переломом и черепно-мозговой травмой.

Вечером понедельника, 25 июля, в Петербурге произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста. Байкер внезапно потерял управление во время езды по улице Типанова. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по данным свидетелей, падение произошло, когда мужчина попытался затормозить. Он ударился о поребрик и потерял сознание. 

Прибывшие на помощь медики помогли пострадавшему прийти в себя и госпитализировали его с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой. Судя по комментариям, мотоциклист находился в шоковом состоянии. 

Ранее мы сообщили о том, что на пешеходном переходе мотоциклист сбил двух петербуржцев в Репино.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность СПБ

Теги: дтп, мотоциклист, санкт-петербург, улица типанова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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