Мотоциклист потерял сознание в ДТП на улице Типанова

Мужчину госпитализировали с закрытым переломом и черепно-мозговой травмой.

Вечером понедельника, 25 июля, в Петербурге произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста. Байкер внезапно потерял управление во время езды по улице Типанова. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по данным свидетелей, падение произошло, когда мужчина попытался затормозить. Он ударился о поребрик и потерял сознание.

Прибывшие на помощь медики помогли пострадавшему прийти в себя и госпитализировали его с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой. Судя по комментариям, мотоциклист находился в шоковом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что на пешеходном переходе мотоциклист сбил двух петербуржцев в Репино.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность СПБ