Видео: на пешеходном переходе мотоциклист сбил двух петербуржцев в Репино

Пострадавших госпитализировали.

В понедельник, 25 июля, в Репино мотоциклист сбил двух пешеходов. Об этом рассказали в паблике "Мотосолидарность ДТП".

В Репино у дома №5 по Зеленогорскому шоссе байкер сбил двух пешеходов. Молодые люди переходили дорогу на красный сигнал светофора. Мотоциклист остался цел, а пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас подробности дорожного происшествия устанавливаются.

На записи видеорегистратора молодые люди шли на красный, а мотоциклист двигался в правой полосе.

Фото и видео: Вконтакте / Андрей Луданов

