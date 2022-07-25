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Видео: на пешеходном переходе мотоциклист сбил двух петербуржцев в Репино

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Пострадавших госпитализировали.

В понедельник, 25 июля, в Репино мотоциклист сбил двух пешеходов. Об этом рассказали в паблике "Мотосолидарность ДТП".

В Репино у дома №5 по Зеленогорскому шоссе байкер сбил двух пешеходов. Молодые люди переходили дорогу на красный сигнал светофора. Мотоциклист остался цел, а пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас подробности дорожного происшествия устанавливаются.

На записи видеорегистратора молодые люди шли на красный, а мотоциклист двигался в правой полосе. 

Фото и видео: Вконтакте / Андрей Луданов
 

Теги: мотоциклист, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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