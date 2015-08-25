Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Он добавил, что Муратов "попал в хорошую компанию" обладателей премии.

Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Об этом он заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Во время своего выступления Путин напомнил, что высланный из страны в 1922 году философ Николай Бердяев так и не получил Нобелевскую премию, однако его кандидатура неоднократно была представлена в комитет.

Нобелевская премия была у первого президента Советского Союза Михаила Горбачева, и у Барака Обамы, так что у вас хорошая компания. Владимир Путин, президент России

Также Путин отметил, что дал бы Муратову награду за то, что он пожертвовал Нобелевскую премию на благотворительные цели.

Ранее Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" иноагентом

Видео: YouTube / Valdai Club