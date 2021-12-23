Глава РФ считает, что в России закон более либеральный.

Журналист на большой пресс-конференции Владимира Путина уточнил, что к текущему моменту разогнан штаб ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана Минюстом РФ как НКО-иноагент). Лидер этого движения - оппозиционер Алексей Навальный сидит в тюрьме после того как был отравлен. Активист даже утверждал, что нашел тех людей, которые оказались ответственны за произошедшее с ним. В реестре СМИ-иноагентом более ста изданий. Большинство из них оказались включены в перечень за год или даже полгода.

Сидельцы всегда были. Есть и будут. В любой стране. Не надо совершать при этом уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью. Владимир Путин, президент РФ

Относительно реестра иноагентов, Путин заметил, что согласен в речью представителя СМИ в том, что ничего хорошего в этом нет. Политик напомнил, что федеральный закон "придуман не нами". Документ принят еще в 30-е годы и действует сейчас. Как и в США, на территории РФ также 0.034 от объема СМИ и НКО признаны иноагентами.

В чем разница? В том, что там вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже если вы свою деятельность прекратили, это не освобождает вас от ответственности перед законом. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ добавил, что нас в стране ничего подобного нет. Страна не запрещает работу этих органихзаций-иноагентов. Однако правительство хочет, чтобы данные СМИ и НКО ясно и четко заявили во всеуслышании о своих источниках финансирования. По словам Путина, российский закон гораздо более либеральный, чем в Лондоне. В РФ иноагентами признано порядка 70 организаций из 200 тысяч существующих.

Путин призвал "перевернуть страницу", касающуюся якобы отравления Навального.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

