Путин назвал мракобесием отсутствие отличий между мужчиной и женщиной

Глава государства сказал, что сам придерживается традиционного подхода.

Президент России Владимир Путин во время 17-й ежегодной пресс-конференции заявил, что люди имеют право не различать мужчину и женщину, но необходим во всем этом здравый смысл. Глава государства назвал мракобесием отсутствие традиционных ценностей в некоторых странах.

Сила в том, что в России люди научились с уважением относиться друг к другу, к основам духовной культуры. У всех народов Российской Федерации есть моральная защита от такого мракобесия. Владимир Путин, президент России

Путин отметил, что Россия не должна обращать внимание на других, а также брать самое лучшее. Он отметил, что необходимо быть лидерами в экономике и технологиях. Глава российского государства сказал на пресс-конференции, что придерживается традиционного подхода, когда мама – это мама, а отец – отец.

На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что счастье иметь детей выше материального достатка.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина