Путин назвал мракобесием отсутствие отличий между мужчиной и женщиной

Президент России Владимир Путин во время 17-й ежегодной пресс-конференции заявил, что люди имеют право не различать мужчину и женщину, но необходим во всем этом здравый смысл. Глава государства назвал мракобесием отсутствие традиционных ценностей в некоторых странах.
Сила в том, что в России люди научились с уважением относиться друг к другу, к основам духовной культуры. У всех народов Российской Федерации есть моральная защита от такого мракобесия.
Владимир Путин, президент России
Путин отметил, что Россия не должна обращать внимание на других, а также брать самое лучшее. Он отметил, что необходимо быть лидерами в экономике и технологиях. Глава российского государства сказал на пресс-конференции, что придерживается традиционного подхода, когда мама – это мама, а отец – отец.
На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что счастье иметь детей выше материального достатка.
Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все