В России обнаружили единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2

Предполагается, что этот вариант вируса на 10-15% более заразный, чем "дельта"-штамм.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России были обнаружены единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Это новый подвид "дельта"-штамма коронавируса.

Впервые этот вариант коронавируса был найден в Великоритании. Ученые предполагают, что он на 10-15% более заразный, чем его предшественник "дельта"-штамм коронавируса.

AY.4.2 - одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена. Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Хафизов считает, что из-за появления нового штамма в России может вырасти заболеваемость. Однако он подчеркнул, что вакцинация поможет противостоять новому варианту вируса. Эксперт сказал, что существующие в России вакцины эффективны против новой версии вируса.

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