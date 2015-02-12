Гинцбург заявил о существовании "российских штаммов" COVID-19

Они были обнаружены в Москве.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о наличии на территории РФ "российских штаммов" COVID-19. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, новые мутации обнаружены в Москве. В настоящее время ведется их тщательное изучение.

То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем. Александр Гинцбург, директор НИЦ им. Гамалеи

Напомним, в Великобритании заявили об изменении основных симптомов коронавируса. В настоящее время мутации COVID-19 привели к тому, что самыми распространенными симптомами заболевания стали головная боль, насморк и боль в горле, что в большинстве случаев напоминает рядовую простуду.

Ранее в России выявили более тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса.

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