Мурашко: течение коронавируса может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки

По его словам, этот факт должен побудить россиян активнее вакцинироваться от COVID-19.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что течение COVID-19 у некоторых россиян происходит с большой скоростью, а состояние от легкого до среднетяжелого может развиться в течение одного дня. Об этом он сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идет. От легкого до среднетяжелого может поменяться состояние в течение суток. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

По его словам, этот факт должен повлиять на мнение россиян о том, что в настоящее время не стоит медлить с вакцинацией от коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в России выявили более тысячи случаев заражения новыми штаммами COVID-19. Самым распространенным вариантом мутации коронавируса на территории страны остается британский штамм.

Фото: Правительство РФ