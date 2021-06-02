Путин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал жителей России сделать прививку от COVID-19. Об этом было сказано в ходе его совещания с правительством РФ.
Глава государства отметил, что вакцинация от коронавируса в настоящее время является очень важной процедурой.
Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации <…> Как вы знаете, я и сам вакцинировался и всех граждан призываю это делать.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, российский лидер сделал прививку от COVID-19 этой весной. Каким именно препаратом прививался президент до сих пор неизвестно. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта, второй – 14 апреля. Глава государства отметил, что никакого серьезного дискомфорта после прививок он не испытал.
Ранее Путин заявил о необходимости развития туризма на Дальнем Востоке.
Видео: kremlin.ru
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