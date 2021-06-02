Путин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса

Президент напомнил, что сам он прошел курс вакцинации, и призвал к этому всех жителей страны.

Президент России Владимир Путин призвал жителей России сделать прививку от COVID-19. Об этом было сказано в ходе его совещания с правительством РФ.

Глава государства отметил, что вакцинация от коронавируса в настоящее время является очень важной процедурой.

Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации <…> Как вы знаете, я и сам вакцинировался и всех граждан призываю это делать. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, российский лидер сделал прививку от COVID-19 этой весной. Каким именно препаратом прививался президент до сих пор неизвестно. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта, второй – 14 апреля. Глава государства отметил, что никакого серьезного дискомфорта после прививок он не испытал.

Ранее Путин заявил о необходимости развития туризма на Дальнем Востоке.

Видео: kremlin.ru