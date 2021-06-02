Путин заявил о необходимости развития туризма на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вложения денежных средств в развитие сферы туризма Дальнего Востока. Об этом он сообщил на совещании с правительством РФ.
Таким выводом глава государства подытожил выступление вице-премьера Дмитрия Чернышенко о мерах кабинета министров РФ по развитию туризма на Камчатке. Владимир Путин призвал его акцентировать внимание на этом вопросе до полной реализации намеченных планов.
Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и все.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, Путина возмутили слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров на Камчатке. В ходе совещания вице-премьер заявил, что в Долину гейзеров нельзя пускать огромное количество народа, так как есть угроза, что "они просто там вытопчут все". На это глава государства ответил, что следует относиться к туристам как к близким людям, а также правильно организовать посещение объекта.
Ранее Путин предложил разрешить Генпрокуратуре защищать Россию в иностранных судах.
Видео: kremlin.ru
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