Глава правительства выступил на конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России".

Михаил Мишустин назвал необходимые условия развития экотуризма в России. По словам премьер-министра страны, на данный момент правительство считает данное направление самым перспективным. Об этом чиновник заявил в рамках видеообращения к участникам III Международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России".

Для этого в нашей стране есть уникальные условия. Более тринадцати процентов территории - особо охраняемые, заповедники, национальные парки. Таким богатством не обладает ни одна страна Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник заметил, что Россия гордится красивейшими местами с первозданной природой, а многие объекты являются природным наследием, охраняемым ЮНЕСКО. В этот список входят вулканы Камчатки, леса Карелии, горы Алтая и Кавказа, уральские и сибирские реки, Черноморское побережье и Дальний Восток. Мишустин заявил, что задача кабинета министров привлечь к этим местам путешественников, а также сделать данный вид отдыха безопасным, комфортным и доступным, но при этом сберечь природу.

Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до семи лет.

Видео: Правительство России