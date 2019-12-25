Путин предложил разрешить Генпрокуратуре защищать Россию в иностранных судах

Для этого в ведомстве будет создано специальное подразделение.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о праве Генеральной прокуратуры защищать интересы страны в иностранных органах и судах. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Российский лидер предлагает внести изменения в закон "О прокуратуре Российской Федерации".

В него предлагается добавить положения, которые позволят Генпрокуратуре защищать интересы РФ в "межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)". Отмечается, это касается и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Из предложения Путина следует, что для этого в Генеральной прокуратуре будет создано специальное "зарубежное" подразделение.

Напомим, в России предложили ввести отцовский капитал. Так, мужчинам, у которых в семье трое и более детей, предложено выплачивать капитал в размере 639,4 тысячи рублей, а также ежемесячные пособия в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка.

Ранее Путин поручил довести до конца вопрос о контроле питания в школах родительскими комитетами.

Фото: kremlin.ru