Путин предложил разрешить Генпрокуратуре защищать Россию в иностранных судах

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о праве Генеральной прокуратуры защищать интересы страны в иностранных органах и судах. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Российский лидер предлагает внести изменения в закон "О прокуратуре Российской Федерации".
В него предлагается добавить положения, которые позволят Генпрокуратуре защищать интересы РФ в "межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)". Отмечается, это касается и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Из предложения Путина следует, что для этого в Генеральной прокуратуре будет создано специальное "зарубежное" подразделение.
Напомим, в России предложили ввести отцовский капитал. Так, мужчинам, у которых в семье трое и более детей, предложено выплачивать капитал в размере 639,4 тысячи рублей, а также ежемесячные пособия в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка.
Ранее Путин поручил довести до конца вопрос о контроле питания в школах родительскими комитетами.
Фото: kremlin.ru
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