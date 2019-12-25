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Путин поручил довести до конца вопрос о контроле питания в школах родительскими комитетами
Сегодня, 14:13
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Путин поручил довести до конца вопрос о контроле питания в школах родительскими комитетами

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В некоторых школах выявлены нарушения по меню для детей.

Российский президент Владимир Путин поручил довести до конца вопрос о контроле питания в школах родительскими комитетами. Об этом глава государства заявил уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. В рамках общения с главой РФ Кузнецова рассказала о выявленных нарушениях во время проверок с Генпрокуратурой учебных учреждений. В частности, в некоторых школах вместо обеда детям выдавали меню завтраков.

Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона.

Анна Кузнецова, детский омбудсмен в РФ

По мнению политика, этот вопрос требует постоянного внимания со стороны санитарных ведомств. Он призвал довести инициативу до конца и добиться устранения нарушений.

Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию со стрельбой в Казани.

Фото: Kremlin.ru

Теги: анна кузнецова, владимир путин, горячее питание, дети, омбудсмен, права ребенка, школа, школьники
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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