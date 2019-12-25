Российский президент Владимир Путин поручил довести до конца вопрос о контроле питания в школах родительскими комитетами. Об этом глава государства заявил уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. В рамках общения с главой РФ Кузнецова рассказала о выявленных нарушениях во время проверок с Генпрокуратурой учебных учреждений. В частности, в некоторых школах вместо обеда детям выдавали меню завтраков.
Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона.
Анна Кузнецова, детский омбудсмен в РФ
По мнению политика, этот вопрос требует постоянного внимания со стороны санитарных ведомств. Он призвал довести инициативу до конца и добиться устранения нарушений.
Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию со стрельбой в Казани.
Фото: Kremlin.ru
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