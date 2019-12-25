В некоторых школах выявлены нарушения по меню для детей.

Российский президент Владимир Путин поручил довести до конца вопрос о контроле питания в школах родительскими комитетами. Об этом глава государства заявил уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. В рамках общения с главой РФ Кузнецова рассказала о выявленных нарушениях во время проверок с Генпрокуратурой учебных учреждений. В частности, в некоторых школах вместо обеда детям выдавали меню завтраков.

Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона. Анна Кузнецова, детский омбудсмен в РФ

По мнению политика, этот вопрос требует постоянного внимания со стороны санитарных ведомств. Он призвал довести инициативу до конца и добиться устранения нарушений.

Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию со стрельбой в Казани.

Фото: Kremlin.ru