Путин: серийный выпуск Aurus усилит присутствие автомобилей из России на мировом рынке

Глава РФ оценил запуск производства автомобилей в Татарстане.

Владимир Путин заявил о том, что серийный выпуск Aurus усилит присутствие отечественных автомобилей на мировом рынке. С таким заявлением политик выступил в режиме видеоконференции на церемонии запуска завода производителя Aurus в Татарстане.

Рассчитываю, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства рассказал, что почти 70 процентов поставщиков автомобильных комплектующих для транспортных средств Aurus являются российскими компаниями. Они получили возможность получать дополнительные заказы и осваивать новые технологии. Создание производственной площадки в Татарстане даст толчок для развитию региона. По словам Путина, данный субъект РФ лидирует по многим показателям, однако завод позволит еще больше увеличить рабочих мест, налоговые поступления, которые пойдут на решение социальных проблем.

В России представили первый прототип электрического мотоцикла Aurus.

Видео: YouTube / Россия 24