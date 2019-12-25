Транспортные средства данной линейки начнут продаваться в 2022-2023 годах.

В России представили первый прототип электрического мотоцикла Aurus. Претенциозный ролик опубликован на официальном Instagram-канале Минпромторга РФ. Известно, что транспортное средство разрабатывается специалистами ФГУП "НАМИ" по поручению профильного ведомства. Проект создан с учетом требований представителей гаража особого назначения ФСО России.

Электрический энергосиловой комплекс разрабатываемого мотоцикла с пиковой мощностью 140 кВт обеспечит необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды. пресс-служба Минпромторга России

По данным ведомства, тяжелые электромотоциклы подходят для выполнения задач МЧС и МВД. Серийное производство и продажа этой линейки Aurus будут запущены в 2022-2023 годах.

Пилотная партия автомобилей Aurus Senat выпущена на заводе в Елабуге.

Фото и видео: Instagram/minpromtorg