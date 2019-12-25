В России предложили ввести отцовский капитал

Также в Общественной палате РФ считают, что семьи с пятью и более детьми следует освободить от налогов.

Глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил расширить поддержку многодетных семей. На письмо с предложениями по данному вопросу в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ссылается "РИА Новости".

По мнению Рыбальченко, в России следует ввести возможность понижения налогообложения с увеличением количества детей в семье. Он считает, что семья с пятью детьми не должна платить налоги. Также он предложил снизить возраст ухода на пенсию многодетных отцов на один год за каждого ребенка.

Рыбальченко предлагает ввести в России отцовский капитал. Тем мужчинам, у которых в семье трое и более детей, предложено выплачивать капитал в размере 639,4 тысячи рублей, а также ежемесячные пособия в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка.

Ранее Госдума поддержала поправки о мерах поддержки семей с детьми.

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