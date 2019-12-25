Госдума поддержала поправки о мерах поддержки семей с детьми

Пособия будут также выплачивать беременным женщинам.

Государственная Дума приняла во втором чтении поправки о поддержке беременных женщин и семей с детьми. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Напомним, что о необходимости таких мер заявил в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Так одна из поправок устанавливает ежемесячное выделение денежных средств беременным женщинам в размере половины прожиточного минимума. Однако на нее могут рассчитывать только те россиянки, средний доход семьи которых не превышает прожиточного минимума в регионе. Срок их беременности должен составлять более шести недель. Такая мера вступит в силу 1 июля 2021 года.

Другая поправка устанавливает размер выплат по уходу за детьми младше восьми лет. Они составят 100 процентов от среднего заработка. Это начнет действовать с 1 сентября.

Также пособия предназначены для неполных семьям с детьми от восьми до семнадцати лет. Их размер составит более 5500 рублей.

Ранее Госдума запретила причастным к экстремистским организациям избираться депутатами.

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