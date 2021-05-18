Госдума приняла закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами

Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Госдума России на пленарном заседании в третьем чтении приняла закон о беззаявительном получении социальных и страховых пенсий инвалидами. В силу документ вступит с 1 января 2022 года. Авторами проекта стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава фракции "ЕР" в ГД Сергей Неверов, первый замглавы фракции Андрей Исаев, зампред комитета ГД по труду Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.

Нора предусматривает беззаявительную основу в случае выплаты страховой пенсии, если она пересматривается в сторону увеличения. Пенсии по инвалидности и социальные выплаты будут назначаться по распоряжению ответственного органа власти. Чиновники будут анализировать данные о пенсионном обеспечении, содержащиеся в национальном реестре инвалидов. Решение о назначении пенсии будет принято в течение пяти рабочих дней. Средства будут зачисляться на банковский счет гражданина, если эти реквизиты есть в единой системе социального обеспечения. Россиянин должен дать на это согласие.

Пенсионный фонд РФ каждые три года будет информировать население при помощи портала "Госуслуг" о суммах денежных средств по пенсионным накоплениям. Для мужчин это будет делаться с 45 лет, для женщин - с 40 лет.

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