Председатель ГД оценил работу парламента во время локдауна.

Вячеслав Володин заявил, что политическая система России доказала свою эффективность во время пандемии. С таким обращением депутат выступил перед участниками парламентских встреч образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

Посмотрите, та же пандемия в прошлом году: все парламенты европейских стран были на карантине, да и сегодня еще не вышли многие из них. Государственная дума работала. Вячеслав Володин, председатель ГД РФ

Член нижней палаты парламента объяснил коллегам, что около 40 процентов российских депутатов переболели коронавирусной инфекцией, а трое погибли из-за инфицирования. При этом законодательный орган нашел способ продолжить работу в тяжелых эпидемиологических условиях. При этом спикер напомнил, что в составе ГД находятся члены четырех партий, так как однопартийный парламент запрещен Конституцией. Регионы представляют народные избранники из "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России". Даже в том случае, если вторая фракция не преодолевает барьер для прохода, она все равно будет представлена в парламенте.

На фасад Госдумы вернули упавшую букву "А".