На фасад Госдумы вернули упавшую букву "А"

Накануне литеру сдуло сильным ветром.

На фасад здания Государственной Думы вернули букву "А". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елену Крылову.

Литера "А" выпала из слова "государственная" накануне из-за сильного ветра. В настоящее время специалисты вернули ее на прежнее место.

Все восстановлено. Елена Крылова, пресс-секретарь управляющего делами президента РФ

Отметим, эксплуатация зданий Федерального собрания находится в ведении Управления делами президента Российской Федерации.

Ранее в Госдуме оценили реакцию Европы на арест Медведчука.

Видео: Telegram/LIFE SHOT

Фото: ВК/ Депутатская Академия