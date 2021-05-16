На фасад Госдумы вернули упавшую букву "А"

На фасад здания Государственной Думы вернули букву "А". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елену Крылову.
Литера "А" выпала из слова "государственная" накануне из-за сильного ветра. В настоящее время специалисты вернули ее на прежнее место.
Все восстановлено.
Елена Крылова, пресс-секретарь управляющего делами президента РФ
Отметим, эксплуатация зданий Федерального собрания находится в ведении Управления делами президента Российской Федерации.
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Видео: Telegram/LIFE SHOT
Фото: ВК/ Депутатская Академия
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