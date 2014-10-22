В Госдуме призвали обязать IT-гигантов открывать филиалы в России

С инициативой выступил депутат Александр Хинштейн.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что иностранные социальные сети с ежедневной аудиторией от полумиллиона россиян должны открывать филиалы на территории РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что к IT-компаниям, которые откажутся открывать филиалы, будут применены санкции. Они заключаются в запрете на распространение рекламы о данной социальной сети и проведении платежей в адрес веб-ресурса.

Важно, что все эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства. Александр Хинштейн, глава думского комитета по информационной политике

По словам депутата, практика открытия филиалов IT-гигантов распространена во множестве стран. По словам Хинштейна, данный законопроект планируется внести в Государственную Думу в ближайшее время.

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