WhatsApp ограничит доступ при отказе принять обновленное соглашение

WhatsApp в ближайшие несколько недель станет блокировать звонки и сообщения пользователям, которые не согласятся с новой политикой конфиденциальности.

WhatsApp в ближайшие несколько недель станет блокировать звонки и сообщения пользователям, которые не согласятся с новой политикой конфиденциальности мессенджера. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на представителя компании.

Сначала пользователи не смогут пользоваться чатом и звонками. При этом они смогут воспользоваться мессенджером, если с ними свяжется другой пользователь. Следующим этапом станет полное отключение возможности совершать звонки и отправлять сообщения, а также получать уведомления.

При этом аккаунты пользователей не будут удалять, они смогут в любой момент принять новое пользовательское соглашение и продолжить пользоваться мессенджером.

Руководство компании объявило о новой политике конфиденциальности в январе. Там появился пункт о передаче персональных данных пользователей мессенджера в распоряжение всему семейству приложений от Facebook.

В марте сотрудников "Ростеха" обязали отказаться от использования WhatsApp на работе.

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