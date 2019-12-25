WhatsApp ограничит доступ при отказе принять обновленное соглашение

WhatsApp в ближайшие несколько недель станет блокировать звонки и сообщения пользователям, которые не согласятся с новой политикой конфиденциальности мессенджера. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на представителя компании.
Сначала пользователи не смогут пользоваться чатом и звонками. При этом они смогут воспользоваться мессенджером, если с ними свяжется другой пользователь. Следующим этапом станет полное отключение возможности совершать звонки и отправлять сообщения, а также получать уведомления.
При этом аккаунты пользователей не будут удалять, они смогут в любой момент принять новое пользовательское соглашение и продолжить пользоваться мессенджером.
Руководство компании объявило о новой политике конфиденциальности в январе. Там появился пункт о передаче персональных данных пользователей мессенджера в распоряжение всему семейству приложений от Facebook.
В марте сотрудников "Ростеха" обязали отказаться от использования WhatsApp на работе.
Фото: pixabay
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