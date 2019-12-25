Tesla приостановила продажи электромобилей за биткоины

Причиной стал рост использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты.

Американская компания Tesla заявила о приостановке продаж своих электромобилей за биткоины. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в своем Twitter.

Причиной такого решения стал быстрый рост использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты. По словам Маска, в компании обеспокоены тем, что сжигание угля негативно влияет на экологию планеты.

Маск подчеркнул, что компания на время откажется продавать свои биткоины, пока добыча криптовалюты не начнет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.

Глава Tesla также отметил, у криптовалют есть будущее, но нельзя допустить, чтобы их развитие происходило в ущерб экологии. О том, что электромобили можно будет приобретать за биткоины, стало известно в марте 2021 года.

Ранее Илон Маск заявил, что покорение Марса потребует жертв.

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