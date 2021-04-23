Основатель SpaceX рассказал о планах по колонизации красной планеты и спутника земли.

Американский предприниматель Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе. Такое заявление основатель компании SpaceX сделал в рамках пресс-конференции, посвященной запуску космического пилотируемого корабля Crew Dragon. Аппарат отправился к Международной космической станции на орбите Земли с четырьмя членами экипажа.

Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне. Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом - город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной. Илон Маск, основатель SpaceX

Бизнесмен также выразил мнение, что планы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства по отправке экипажа к естественному спутнику Земли реализуемы к 2024 году. Он отметил, что этот вопрос специалистам удастся решить.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС.

Видео: NASA