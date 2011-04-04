Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

Американский космический пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции. На официальном сайте NASA ведется прямая трансляция с места событий. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произведен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 05:49 по времени восточного побережья США (12:49 по московскому времени).

Напомним, что в состав экипажа Crew Dragon вошли представители национального аэрокосмического агентства по исследованию космического пространства Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и специалист Японского агентства Акихико Хосидэ. Группа пробудет на околоземной орбитальной станции на протяжении шести месяцев.

SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну.

Видео: SpaceX