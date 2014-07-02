Корсаков станет первым российским космонавтом на корабле Crew Dragon

Он уже прошёл необходимые мероприятия в НАСА.

Российский космонавт Сергей Корсаков станет первым российским космонавтом на амеркианском корабле Crew Dragon. На нём он отправится на МКС. Об этом сообщает глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

По его словам, полёты будут выполняться смешанными составами экипажей.

- То есть космонавт "Роскосмоса" на Crew Dragon, а астронавт НАСА на нашем корабле. - Павел Власов, глава Центра подготовки космонавтов

Он отметил, что Корсаков — один из первых претендентов на полёт на Crew Dragon, он уже прошёл необходимые мероприятия в НАСА.

Ранее мы писали, что Роскосмос проведет дополнительный кастинг для съемок первого фильма на МКС.

Видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда