Роскосмос проведет дополнительный кастинг для съемок первого фильма на МКС

Основной этап отбора прошли 20 актрис.

Роскосмос объявил о дополнительном кастинге для участия в первом фильме, который будут снимать на МКС. Основной этап отбора прошли 20 актрис, начало съемочного процесса запланировано на октябрь. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Фильм получил рабочее название "Вызов". Свои заявки на кастинг оставляли такие актрисы, как Светлана Ходченкова, Ольга Кузьмина, Анна Васильева, Регина Тодоренко и другие. Кто именно прошел основной этап отбора, не сообщается.

Разработкой фильма займется Роскосмос совместно с Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Режиссерское кресло проекта займет Клим Шипенко. Он вместе с исполнительницей главной роли и дублером отправится на орбитальную станцию.

Фильм "Вызов" не только художественный, но и научный проект. На его основе появится новая учебная программа по ускоренной подготовке для краткосрочных полетов в космос.

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