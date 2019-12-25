Прилучный похудел на 12 кг ради роли в фильме "Девятаев"

Актеру пришлось сбросить вес, чтобы больше походить на узника концлагеря.

Актер Павел Прилучный похудел на 12 килограммов ради роли в фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

В фильме Бекмамбетова Прилучный исполнил роль советского летчика Михаила Девятаева. Актеру пришлось похудеть, чтобы больше походить на узника концлагеря – на момент побега Девятаев весил 39 кг.

В годы Великой Отечественной войны самолет Девятаева был сбит в воздушном бою, сам летчик попал в фашистский концлагерь. Вместе с группой других советских военнопленных он захватил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершил побег, прихватив с собой секретные разработки крылатых ракет "Фау-1" и "Фау-2".

Съемки фильма велись в Казани и Петербурге. Фонд кино выделил на производство картины 600 млн рублей. Премьера запланирована на 29 апреля. Кроме Прилучного в картине снялись Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков и другие актеры.

Ранее мы публиковали первый трейлер военной драмы "Девятаев" с Павлом Прилучным.

Фото: Instagram / bugevuge