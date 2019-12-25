Регина Тодоренко хочет полететь в космос на съемки фильма

Телеведущая уже подала заявку на участие в проекте.

Телеведущая Регина Тодоренко объявила о своем намерении полететь в космос на съемки фильма. Девушка уже подала заявку на участие в кастинге. Об этом она рассказала в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

По словам Тодоренко, ее муж Влад Топалов не против, чтобы она снялась в подобном проекте. Он поддержал амбициозный план супруги и заявил, что будет гордиться, если все задуманное сбудется.

В настоящий момент создатели фильма, съемки которого ведутся на МКС, ищут актрису на главную роль. Тодоренко заполнила анкету. В случае успеха ей придется четыре месяца готовится к полету в космос в звездном городке.

"Научат, как правильно мыться и бриться в невесомости, ногти подстригать. Мне не страшно, я точно вернусь", - отметила Регина.

Об отборе актрис, подходящих для полета за пределы земной атмосферы, регулярно сообщает Первый канал. В поисках актрисы также находится "Роскосмос". Съемки запланированы на октябрь 2021 года. Рабочее название картины – "Вызов".

Ранее актриса Ирина Пегова назвала имена победителей шоу "Ледниковый период".

Фото: Instagram / reginatodorenko