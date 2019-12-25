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Актриса Ирина Пегова назвала имена победителей шоу "Ледниковый период"
Сегодня, 8:27
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nastya960

Актриса Ирина Пегова назвала имена победителей шоу "Ледниковый период"

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Правда, свой комментарий она очень быстро удалила.

Актриса Ирина Пегова, участвующая в проекте "Ледниковый период", раскрыла главную интригу шоу. Она назвала имена победителей, правда, очень быстро пожалела об этом и удалила комментарий.

Ирина Пегова опубликовала фотографию в Instagram. На снимке она сидит на столе в зеленом платье и розовых колготках. Снимок никак не относится к шоу, но в комментариях одна из подписчиц попросила по секрету назвать имена победителей. Пегова не стала хранить тайну и дала ответ: "Кузьмина и Энберт".

Правда, очень скоро комментарий был удален, но многие успели это увидеть.

Регина Тодоренко поцеловала Романа Костомарова в губы в шоу "Ледниковый период".

Фото: Instagram/ pegovairina

 

Теги: ледниковый период, пегова
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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