Актриса Ирина Пегова назвала имена победителей шоу "Ледниковый период"

Актриса Ирина Пегова, участвующая в проекте "Ледниковый период", раскрыла главную интригу шоу. Она назвала имена победителей, правда, очень быстро пожалела об этом и удалила комментарий.
Ирина Пегова опубликовала фотографию в Instagram. На снимке она сидит на столе в зеленом платье и розовых колготках. Снимок никак не относится к шоу, но в комментариях одна из подписчиц попросила по секрету назвать имена победителей. Пегова не стала хранить тайну и дала ответ: "Кузьмина и Энберт".
Правда, очень скоро комментарий был удален, но многие успели это увидеть.
Регина Тодоренко поцеловала Романа Костомарова в губы в шоу "Ледниковый период".
Фото: Instagram/ pegovairina
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