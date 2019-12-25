Регина Тодоренко поцеловала Романа Костомарова в губы в шоу "Ледниковый период"

Зрителям поцелуй показался слишком искренним для сценического.

Зрители "Ледникового периода" после последнего номера Регины Тодоренко и Романа Костомарова заподозрили их в тайном романе. В финале своего номера они чувственно поцеловали друг друга в губы.

Тодоренко и Костомаров катались под композицию Лучано Паваротти — "Карузо". Романтичный номер закончился страстным поцелуем. И понятно, что поцелуй, скорее всего, был прописан по сценарию, но многим он показался слишком искренним для сценического.

Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым, Роман Костомаров женат на фигуристке Оксане Домниной. В октябре зрители потребовали убрать Влада Топалова из шоу "Ледниковый период".

Фото: стоп-кадр из шоу "Ледниковый период"