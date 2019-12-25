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Регина Тодоренко поцеловала Романа Костомарова в губы в шоу "Ледниковый период"
Сегодня, 9:40
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nastya960

Регина Тодоренко поцеловала Романа Костомарова в губы в шоу "Ледниковый период"

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Зрителям поцелуй показался слишком искренним для сценического.

Зрители "Ледникового периода" после последнего номера Регины Тодоренко и Романа Костомарова заподозрили их в тайном романе. В финале своего номера они чувственно поцеловали друг друга в губы.

Тодоренко и Костомаров катались под композицию Лучано Паваротти — "Карузо". Романтичный номер закончился страстным поцелуем. И понятно, что поцелуй, скорее всего, был прописан по сценарию, но многим он показался слишком искренним для сценического.

Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым, Роман Костомаров женат на фигуристке Оксане Домниной. В октябре зрители потребовали убрать Влада Топалова из шоу "Ледниковый период".

Фото: стоп-кадр из шоу "Ледниковый период"

Теги: влад топалов, ледниковый период, регина тодоренко, роман костомаров
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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