Американский бизнесмен рассказал об условиях, которые ждут первых людей, отправившихся жить на красную планету.

Американский предприниматель Илон Маск ожидает, что покорение Марса потребует жертв. Такое заявление основатель космической компании SpaceX сделал во время выступления в эфире телеканала CNN. Фрагмент интервью размещен на сайте. По информации от бизнесмена, на данный момент нет нехватки желающих (добровольцев) поучаствовать в такой опасной, но захватывающей миссии.

Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто. Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе. Это будет славное приключение и поразительный опыт. Да, можно умереть. Будет очень неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей. Илон Маск, глава Tesla и SpaceX

Американец добавил, что человечеству следует стать видом, способным существовать на различных планетах. Он напомнил, что перед людьми всегда будет нависать угрозы, которые полностью контролировать невозможно. Одной из таких угроз он назвал вероятность начала третьей мировой войны.

Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе.

Фото: NASA

