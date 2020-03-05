В Госдуме оценили реакцию Европы на арест Медведчука

Главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого удивило отсутствие какой-либо реакции Европы на действия Украины в адрес главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом он сообщил в эфире "Соловьев Live".
По его словам, такое молчание является недопустимым, в то время как на каждое действие России представители государств мира "выпрыгивают из штанов".
То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно - потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, "внутреннее дело Киева".
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам
Слуцкий считает, что ситуация с Медведчуком происходит под надуманным предлогом. По его словам, власти Украины пытаются изолировать главу политсовета ОПЗЖ, так как он является "неудобным".
Напомним, Виктор Медведчук и его соратник по партии Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. 13 мая Медведчук был отправлен под домашний арест.
Ранее соратник Медведчука объяснил арест коллеги.
Видео: Youtube / Соловьев LIVE
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все