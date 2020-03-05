В Госдуме оценили реакцию Европы на арест Медведчука

Он находится под домашним арестом с 13 мая.

Главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого удивило отсутствие какой-либо реакции Европы на действия Украины в адрес главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом он сообщил в эфире "Соловьев Live".

По его словам, такое молчание является недопустимым, в то время как на каждое действие России представители государств мира "выпрыгивают из штанов".

То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно - потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, "внутреннее дело Киева". Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам

Слуцкий считает, что ситуация с Медведчуком происходит под надуманным предлогом. По его словам, власти Украины пытаются изолировать главу политсовета ОПЗЖ, так как он является "неудобным".

Напомним, Виктор Медведчук и его соратник по партии Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. 13 мая Медведчук был отправлен под домашний арест.

Ранее соратник Медведчука объяснил арест коллеги.

Видео: Youtube / Соловьев LIVE