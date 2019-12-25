Зеленский: Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Виктора Медведчука законно лишили возможности влиять на страну. Такое заявление политик сделал в своей авторской колонке для местного издания Focus. В тексте глава государства назвал руководителя политического совета фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" олигархом.
Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество.
Владимир Зеленский, президент Украины
По мнению Зеленского, ранее Медведчук мог позволить себе "бить по стране", а также наносить разрушительный вред для национальной безопасности.
Украинский суд отправил под домашний арест Виктора Медведчука.
Фото: Facebook/Офіс Президента України
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