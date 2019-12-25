Зеленский: Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину

Президент Украины прокомментировал меру пресечения для депутата Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Виктора Медведчука законно лишили возможности влиять на страну. Такое заявление политик сделал в своей авторской колонке для местного издания Focus. В тексте глава государства назвал руководителя политического совета фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" олигархом.

Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество. Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению Зеленского, ранее Медведчук мог позволить себе "бить по стране", а также наносить разрушительный вред для национальной безопасности.

Украинский суд отправил под домашний арест Виктора Медведчука.

Фото: Facebook/Офіс Президента України