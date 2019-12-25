Украинский суд отправил под домашний арест Виктора Медведчука. В Печерской районной инстанции Киева огласили меру пресечения для фигуранта уголовного дела, обвиняемого в государственной измене. Депутат Верховной Рады и представитель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" проведет время под домашним арестом до 9 июля. Также парламентарий саст заграничный паспорт следствию и будет носить электронный браслет.
Напомним, что прокуратура настаивала на аресте Медведчука или внесения в его отношении залога в 300 млн гривен (около 10 млн долларов). Перед началом судебного заседания подозреваемый сообщил прессе, что данная сумма у него есть, но он не сможет самостоятельно внести средства в качестве залога, так как счета его семьи заблокированы.
Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины
заявление Медведчука на сайте ОПЗЖ
Соратник Медведчука объяснил арест коллеги. За Медведчука поручились сорок депутатов Рады.
Фото: Страна.UA
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