Политик будет носить электронный браслет.

Украинский суд отправил под домашний арест Виктора Медведчука. В Печерской районной инстанции Киева огласили меру пресечения для фигуранта уголовного дела, обвиняемого в государственной измене. Депутат Верховной Рады и представитель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" проведет время под домашним арестом до 9 июля. Также парламентарий саст заграничный паспорт следствию и будет носить электронный браслет.

Напомним, что прокуратура настаивала на аресте Медведчука или внесения в его отношении залога в 300 млн гривен (около 10 млн долларов). Перед началом судебного заседания подозреваемый сообщил прессе, что данная сумма у него есть, но он не сможет самостоятельно внести средства в качестве залога, так как счета его семьи заблокированы.

Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины заявление Медведчука на сайте ОПЗЖ

Соратник Медведчука объяснил арест коллеги. За Медведчука поручились сорок депутатов Рады.

Фото: Страна.UA