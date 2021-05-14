Соратник Медведчука объяснил арест коллеги

Андрей Лесик прокомментировал обвинение Медведчуку в госизмене.

Соратник украинского депутата Виктора Медведчука объяснил арест председателя политического совета партии. Глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Харьковского городского совета Андрей Лесик выступил с заявлением в эфире местного телеканала "Перший Незалежный". Гость шоу уточнил, что противники пытаются при помощи обвинений в государственной измене изолировать парламентария перед возможными досрочными выборами в Верховную Раду.

Больше ничего умнее не придумали. Но они не ожидали, что Медведчук не скроется, они уже по ходу ориентировались. Андрей Лесик, украинский депутат

Напомним, что 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение поместить Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест. В таком режиме политик проведет до 9 июля. По постановлению инстанции подозреваемый в госизмене сдал заграничный паспорт следователю. В офисе генерального прокурора Украины отметили, что позже примут решение об обжаловании решения суда. Перед этим специалисты ознакомятся с полным текстом документа.

Украинская прокуратура попросила арестовать Медведчука на 60 суток.

Фото и видео: YouTube/Перший Незалежный