Украинская прокуратура попросила арестовать Медведчука на 60 суток

У политика не хотят отбирать право на внесение залога.

Украинская прокуратура попросила арестовать депутата Верховной Рады Виктора Медведчука на 60 суток. Об этом на слушаниях по выбору меры пресечения фигуранту уголовного дела о государственной измене сообщил представитель обвинения. При этом подозреваемый может внести залог в размере 10,9 млн долларов.

Прошу применить к подозреваемому Медведчуку меру пресечения в границах срока досудебного расследования до 10 июля 2021 года… и определить залог в размере 300 миллионов 930 гривен. прокурор

В том случае, если Медведчук решит воспользоваться залогом, то он будет обязан сдать свой паспорт следователю. Его также призовут к ношению электронного браслета. Парламентарий будет обязан явиться в правоохранительные органы по первому требованию.

Медведчук заявил, что готов поехать в СИЗО.