Счета политика заблокированы, поэтому он не сможет самостоятельно внести за себя залог.

Украинский депутат Виктор Медведчук заявил, что готов поехать в СИЗО. Об этом спикер сообщил журналистам перед началом судебного слушания по избранию ему меры пресечения по уголовному расследованию о государственной измене. По мнению политика в его отношении, а также к его супруге незаконно применены санкции по решению СНБО. Чиновники заблокировали банковские счета пары, а также счета, на которые могли поступить средства для обеспечения залога. При этом парламентарий не исключил, что могут найтись третьи лица, готовые помочь ему с внесением залога.

Однозначно, я думаю, что такие люди есть, у меня достаточно друзей, чтобы поддержали меня в этой ситуации, если это будет необходимо…Если повезут – поеду, но не волнуйтесь, все будет нормально. Виктор Медведчук, украинский депутат

Фигурант дела добавил, что готов отправиться в СИЗО, если решение о заключении под стражу примет киевский суд. Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Виктор Медведчук находится в статусе подозреваемого в госизмене и расхищении национальной собственности в Крыму. Следствие ходатайствует о его аресте или внесении залога в 10 млн евро.

За Медведчука поручились сорок депутатов Рады.

Фото и видео: Страна.ua

