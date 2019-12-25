За Медведчука поручились сорок депутатов Рады

Сегодня политику изберут меру пресечения по делу о госизмене.

За Виктора Медведчука поручились сорок депутатов Верховной Рады. Об этом в собственном Telegram-аккаунте сообщил политик Ренат Кузьмин. Он уточнил, что речь идет о представителях фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь". Политик обратились в инстанцию с заявлением о готовности взять подозреваемого в государственной измене под личное поручительство.

Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Прокурору в процессе придется доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к нему нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов. Ренат Кузьмин, депутат Верховной Рады

Напомним, что Медведчуку вручили ходатайство о намерениях прокуратуры взять его под стражу. решение об избрании политику меры пресечения примет Печерский суд Киева днем 13 мая. Следствие требует ареста или внесения залога в отношении фигуранта расследования в размере 10 млн евро. Оппозиционного политика подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Медведчук рассказал о результатах обыска и своем местонахождении.



